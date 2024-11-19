Игроки «Манчестер Юнайтед» оценили первую тренировку Аморима

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим провёл свою первую тренировку в команде.

Португальский специалист приступил к работе на прошлой неделе, а в понедельник провёл первое тренировочное занятие, которое пришлось по душе Маркусу Рэшфорду и Каземиро – оба поделились впечатлениями в социальных сетях.

«Отличная тренировочная сессия», – написал англичанин. Чуть позже аналогичную публикацию выложил и бразильский хавбек: «Топ-тренировка».

Рубен Аморим заменил на посту рулевого «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, который был уволен в конце октября. До переезда в Англию португалец работал в лиссабонском «Спортинге».