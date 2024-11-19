Касадо не покинет «Барселону» – интерес проявляли два топ-клуба АПЛ

«Барселона» не продаст полузащитника Марка Касадо в обозримом будущем.

К 21-летнему футболисту присматриваются «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако переезд хавбека в Англию крайне маловероятен. По данным журналиста Экрема Конура, в «Барселоне» не рассматривают возможность продажи перспективного испанца, раскрывшегося при Хансе-Дитере Флике. Игрок не покинет команду в 2025 году.

Марк Касадо принял участие в 15 матчах «сине-гранатовых» в текущей кампании, отметившись пятью результативными передачами. Контракт полузащитника рассчитан до 2028 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.