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В «Манчестер Сити» нашли звёздную замену Уокеру слухи

18 Ноября 2024 • 23:57 Комментировать
Байер Л
...
Хайденхайм
23.11 17:30

«Манчестер Сити» может усилить правый фланг обороны дорогостоящим футболистом.

В сфере интересов «горожан» находится Жереми Фримпонг, выступающий за леверкузенский «Байер». По сведениям Football Insider, английский гранд рассматривает нидерландца как потенциальную долгосрочную замену 34-летнему Кайлу Уокеру.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Фримпонга в 50 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 16 матчей за «фармацевтов» во всех соревнованиях, записав себе в актив один забитый гол и шесть результативных передач.

Ранее интерес к Фримпонгу приписывался «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
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