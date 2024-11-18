«Манчестер Сити» может усилить правый фланг обороны дорогостоящим футболистом.

В сфере интересов «горожан» находится Жереми Фримпонг, выступающий за леверкузенский «Байер». По сведениям Football Insider, английский гранд рассматривает нидерландца как потенциальную долгосрочную замену 34-летнему Кайлу Уокеру.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Фримпонга в 50 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 16 матчей за «фармацевтов» во всех соревнованиях, записав себе в актив один забитый гол и шесть результативных передач.

Ранее интерес к Фримпонгу приписывался «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу».