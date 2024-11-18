«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на звезду «Милана»

Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» нашли усиление в «Милане».

В сферу интересов мерсисайдцев и манкунианцев попал Кристиан Пулишич, показывающий впечатляющую игру в Италии, докладывает Calciomercato. Кроме того, в числе претендентов на 26-летнего футболиста фигурирует «Вест Хэм».

Напомним, Кристиан Пулишич уже знаком с Английской премьер-лигой – в прошлом он выступал за «Челси». В нынешней кампании американский игрок стал автором семи забитых голов и пяти результативных передач в 15 матчах за «россонери» во всех турнирах. Трансферная стоимость вингера оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.