«Арсенал» может перехватить у «Ливерпуля» полузащитника «Лиона»

«Арсенал» может усилиться одним из лидеров «Лиона».

Как сообщил журналист Чарльз Уоттс, лондонский клуб включится в борьбу за полузащитника Райана Шерки в том случае, если «Лион» всё-таки вылетит из элитного французского дивизиона. Отмечается, что Шерки будет сменщиком Эдегора в случае травмы норвежца.

Ранее СМИ неоднократно появлялась информация, что Шерки является одной из главных целей «Ливерпуля», в английском клубе видят в 21-летнем полузащитнике замену Салаху.

В нынешнем сезоне Шерки сыграл 11 матчей за «Лион», отметился двумя забитыми голами и отдал три результативные передачи.