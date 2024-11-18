Бен Дэвис – о дисквалификации Бетанкура: «Внутренние вопросы решаются не в клубе, а за его пределами»

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис высказался о семиматчевой дисквалификации своего одноклубника Родриго Бентанкура.

«Я прочитал эту новость утром, у меня возникает ощущение, что внутренние вопросы решаются не в клубе, а за его пределами. Между собой мы уже закрыли этот вопрос и двигаемся дальше. Но теперь важно понимать, что к таким вещам надо относиться со всей серьёзностью», - цитирует Бетанкура Fooball.london.

Напомним, что Бентанкура дисквалифицировали за шутку в адрес своего одноклубника Хын Мин Сона. Уругваец принёс извинения своему капитану, но этого оказалось недостаточно.