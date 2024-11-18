Санчо вернулся к тренировкам в общей группе

Вингер лондонского «Челси» Джедон Санчо сможет помочь команде уже в ближайших играх.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, англичанин вернулся к тренировкам в общей группе.

В последний раз Санчо появлялся на поле около месяца назад, по информации, которая появлялся в СМИ, Джедон отсутствовал из-за болезни.

24-летний Санчо принял участие в шести матчах «Челси» в нынешнем сезоне и отметился тремя голевыми передачами. Напомним, что Джедон выступает за лондонский клуб на правах аренды, вингер принадлежит «Манчестер Юнайтед» и вернётся в стан манкунианцев в конце сезона.

В следующем туре «Челси» предстоит сыграть на выезде против «Лестера».