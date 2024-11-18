Гранд АПЛ активнее всех работает над подписанием Дэвиса из «Баварии»

«Бавария» может потерять левого защитника Альфонсо Дэвиса, чей контракт истекает следующим летом.

В подписании канадца на правах свободного агента заинтересованы мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям Diario AS, «красные дьяволы» активнее других претендентов работают над приглашением Дэвиса. В английском клубе делают всё возможное, чтобы убедить 24-летнего футболиста.

Альфонсо Дэвис провёл 210 матчей за «Баварию», записав на свой счёт 11 забитых голов и 34 результативные передачи. В нынешнем сезоне латераль принял участие в 15 поединках команды Венсана Компани, отметившись тремя ассистами.