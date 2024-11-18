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Федерико Вальверде вспомнил, как решил перейти в «Арсенал»

18 Ноября 2024 • 22:20 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
23.11 18:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, как планировал перебраться в лондонский «Арсенал».

Уругваец мог пополнить ряды «канониров» ещё до того, как стал игроком «Реала». На тот момент юный хавбек выступал на родине за «Пеньяроль».

«Просмотры в «Арсенале»? Мне было 16 лет. Я сказал: «Вот и всё, это мой клуб, я вырасту здесь». В Уругвае очень любят Премьер-лигу. Я представлял там своё будущее», – рассказал в интервью Universo Valdano звёздный игрок «сливочных».

Федерико Вальверде пополнил ряды «Реала» в 2016 году. На текущий момент 26-летний футболист отыграл в цветах мадридского гранда 275 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Пеньяроль Федерико Вальверде ещё теги

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