Федерико Вальверде вспомнил, как решил перейти в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, как планировал перебраться в лондонский «Арсенал».

Уругваец мог пополнить ряды «канониров» ещё до того, как стал игроком «Реала». На тот момент юный хавбек выступал на родине за «Пеньяроль».

«Просмотры в «Арсенале»? Мне было 16 лет. Я сказал: «Вот и всё, это мой клуб, я вырасту здесь». В Уругвае очень любят Премьер-лигу. Я представлял там своё будущее», – рассказал в интервью Universo Valdano звёздный игрок «сливочных».

Федерико Вальверде пополнил ряды «Реала» в 2016 году. На текущий момент 26-летний футболист отыграл в цветах мадридского гранда 275 матчей.