«Арсенал» готов расстаться с Кивёром зимой

«Арсенал» готов расстаться с защитником Якубом Кивёром.

Как сообщил журналист Чарлес Уоттс, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по Кивёру в январе. Интерес к поляку проявляют в Италии, а именно: «Наполи», «Болонья», «Ювентус» и «Милан», последние хотят взять защитника в аренду. Отмечается, что «Арсенал» сохранил Кивёра летом для глубины состава, хотя предложения по нему были.

24-летний защитник принял участие лишь в семи матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне и отметился двумя голевыми передачами. Контракт Якуба с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.