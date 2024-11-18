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«Арсенал» готов расстаться с Кивёром зимой

18 Ноября 2024 • 22:15 Комментировать

«Арсенал» готов расстаться с защитником Якубом Кивёром.

Как сообщил журналист Чарлес Уоттс, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по Кивёру в январе. Интерес к поляку проявляют в Италии, а именно: «Наполи», «Болонья», «Ювентус» и «Милан», последние хотят взять защитника в аренду. Отмечается, что «Арсенал» сохранил Кивёра летом для глубины состава, хотя предложения по нему были.

24-летний защитник принял участие лишь в семи матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне и отметился двумя голевыми передачами. Контракт Якуба с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Якуб Кивёр
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