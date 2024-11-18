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Названы главные претенденты на Киммиха

18 Ноября 2024 • 22:07 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
22.11 22:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб летом на правах свободного агента.

Стороны обсуждают продление договора, однако согласовать условия будет непросто. В «Баварии» намерены снизить расходы на зарплаты, но 29-летний футболист вряд ли согласится на сокращение оклада, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. В настоящий момент Киммих зарабатывает около 20 млн евро в год.

Если ситуация не изменится, немецкий игрок рассмотрит возможность перехода в зарубежный топ-клуб. За ситуацией следят «Барселона» и мадридский «Реал», также универсальный хавбек интересен представителям Английской премьер-лиги.

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