Названы главные претенденты на Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб летом на правах свободного агента.

Стороны обсуждают продление договора, однако согласовать условия будет непросто. В «Баварии» намерены снизить расходы на зарплаты, но 29-летний футболист вряд ли согласится на сокращение оклада, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. В настоящий момент Киммих зарабатывает около 20 млн евро в год.

Если ситуация не изменится, немецкий игрок рассмотрит возможность перехода в зарубежный топ-клуб. За ситуацией следят «Барселона» и мадридский «Реал», также универсальный хавбек интересен представителям Английской премьер-лиги.