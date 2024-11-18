В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

На шведа претендуют многочисленные гранды европейского футбола – ожидается, что борьба за игрока развернётся в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Diario AS, «Манчестер Юнайтед» готов активировать пункт отступных на сумму в 100 млн евро, прописанный в контракте Дьёкереша. Если сделка состоится, 26-летний форвард станет вторым самым дорогим подписанием «красных дьяволов» за всю историю после Поля Погба (105 млн евро).

Виктор Дьёкереш стал автором 23 забитых голов и четырех голевых передач в 18 матчах текущего сезона.