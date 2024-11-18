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Дьёкереш может стать вторым самым дорогим подписанием в истории «Манчестер Юнайтед» слухи

18 Ноября 2024 • 21:57 Комментировать
Спортинг Л
...
Амаранти
22.11 23:45

В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

На шведа претендуют многочисленные гранды европейского футбола – ожидается, что борьба за игрока развернётся в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Diario AS, «Манчестер Юнайтед» готов активировать пункт отступных на сумму в 100 млн евро, прописанный в контракте Дьёкереша. Если сделка состоится, 26-летний форвард станет вторым самым дорогим подписанием «красных дьяволов» за всю историю после Поля Погба (105 млн евро).

Виктор Дьёкереш стал автором 23 забитых голов и четырех голевых передач в 18 матчах текущего сезона.

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Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Виктор Дьёкереш трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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