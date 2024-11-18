«Манчестер Юнайтед» претендует на звёздного игрока «ПСЖ», но есть проблема

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло-Муани интересен «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы», ранее уже фигурировавшие в числе претендентов на француза, сохраняют интерес и готовы побороться за футболиста в январе. Впрочем, как сообщает журналист Кристофер Михель, английскому гранду будет трудно провернуть сделку из-за финансовых ограничений. Единственным осуществимым вариантом сейчас видится аренда.

Рандаль Коло-Муани перебрался в «ПСЖ» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2023 году за 95 млн евро, но так и не стал важным игроком в команде Луиса Энрике. В текущем сезоне 25-летний форвард отметился двумя голами в 12 матчах, всего дважды выйдя в стартовом составе.