Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та скоро примет решение по своему будущему.

28-летний футболист решил не продлевать контракт с «фармацевтами», истекающий по окончании сезона. Как информирует Mundo Deportivo, Та намерен определиться с новым клубом в январе. Подписать немца готовы «Барселона», мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Ранее фаворитом в борьбе за центрбека считалась «Бавария».

Джонатан Та представляет цвета «Байера» с лета 2015 года. В нынешней кампании игрок провёл 17 поединков за команду Хаби Алонсо во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом.