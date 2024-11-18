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Тренер «Суиндон Таун» пожаловался на призраков клубной базы

18 Ноября 2024 • 21:18 Комментировать

Главный тренер «Суиндон Таун» Иан Холлоуэй заявил, что плохая форма его команды может быть связана с тем, что на тренировочной базе клуба обитают призраки. Мнением тренера делится The Guardian.

Так, по мнению Холлоуэя, недалеко от клубной базы недалеко располагается древнее захоронение. Поэтому представители потусторонних сил часто навещают базу.

«Я собираюсь зачистить территорию тренировочной базы, потому что люди говорят мне, что там водятся привидения. Я собираюсь попросить жену подойти к захоронению и извиниться перед всеми этими людьми, и, надеюсь, нам повезет больше. Но удачу нужно заслужить», - говорит Холлоуэй.

«Суиндон Таун» представляет четвёртый по силе дивизион Англии, занимая в нём лишь 22-е место из 24.

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Евро-Футбол.Ру,
Иан Холлоуэй Суиндон Таун
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