Аморим тащит игроков «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Спортинга» Джованни Кенда может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Mail Sport, английский гранд заинтересован в приглашении 17-летнего португальского футболиста.

Напомним, ранее Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Спортинга» и возглавил «Манчестер Юнайтед». После чего появилась информация, что Аморим хочет переманить в Англию форварда «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

В текущем сезоне Кенда принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и сделал две результативные передачи.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.