Аморим не получит много денег на трансферы в «Манчестер Юнайтед»

Слухи продолжают связывать «Манчестер Юнайтед» с топовыми футболистами. Впрочем, новый главный тренер команды Рубен Аморим не получит больших денег на трансферы. Как сообщает The Telegraph, владельцы «красных дьяволов» намерены сократить расходы на новых игроков, поэтому в ближайшие трансферные окна бюджет будет ограничен.

Руководители «Манчестер Юнайтед» не хотят повторять ошибок и тратить много денег. Вместо этого они ожидают, что Аморим может улучшить тех футболистов, которые уже есть в команде, в частности Джошуа Зиркзее и Расмуса Хёйлунна.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.