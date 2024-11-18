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Шаронов советует Хвиче перейти в клуб АПЛ

18 Ноября 2024 • 16:36 Комментировать

Бывший тренер Хвичи Кварацхелии в казанском «Рубине» Роман Шаронов предположил, какой следующий шаг в карьере должен сделать талантливый грузинский вингер.

«Хвиче надо сделать следующий шаг. Моё мнение - Англия подойдет ему больше всего. Там прессинг, более интенсивный футбол. Там он сможет прогрессировать», - приводит слова Шаронова Metaratings.

Напомним, что текущий сезон Кварацхелия проводит в «Наполи». Этот сезон для грузина – третий подряд в Неаполе с момента перехода в клуб в 2022 году. Ранее он становился чемпионом Италии в составе неаполитанского коллектива по итогу сезона-2022/23 под руководством Лучано Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Шаронов Хвича Кварацхелия
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