«Тоттенхэм» объявил об изменении клубной эмблемы. Теперь в её нижней части нет названия клуба.

«Всемирно известный петушок возвышается ещё более гордо, чем когда-либо», - говорится в сообщении на сайте лондонского клуба.

Отмечается, что над обновлением стиля «Тоттенхэма» работало более 300 человек. При этом в промо используются различные цвета этой эмблемы.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В одиннадцати прошедших турах команда Анге Постекоглу смогла набрать 16 очков (пять побед, одна ничья, пять поражений).