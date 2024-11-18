Летом хавбек «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур отметился противоречивым высказыванием. Говоря о своём одноклубнике Хын Мин Соне, Бентанкур сказал, что корейцев сложно отличать. Уругвайца сразу обвинили в расизме, хоть он и принёс извинения своему одноклубнику.

Футбольная ассоциация Англии провела разбирательство и установила, что Бентанкур нарушил правило, касающееся ненадлежащего поведения, оскорбительных слов и нанесении ущерба репутации игры. В органе считают, что слова о расовой принадлежности стали отягчающим фактором. Как следствие, дисквалификация Бентанкура оказалась довольно длительной – семь матчей на внутренней арене. Также уругваец выплатит штраф в 100 тысяч фунтов.

Отмечается, что Бентанкур свою вину не признал, но комиссия посчитала вину игрока доказанной.