Холанн может продлить контракт с «Манчестер Сити» – назван срок

Форвард Эрлинг Холанн в обозримом будущем может поставить подписи под новым контрактом с «Манчестер Сити». Норвежский бомбардир может стать самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги, о чём мы уже рассказывали.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Star, новый контракт 24-летнего Холанна с «горожанами» может быть рассчитан до завершения сезона 2028/2029. Действующее трудовое соглашение форварда истекает летом 2027 года.

В сезоне 2024/2025 Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях 16 матчей, в которых записал на свой счёт 15 голов.