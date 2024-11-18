«Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение по топ-форварду – известны детали

«Манчестер Юнайтед» ведёт работу по усилению своего состава. «Красным дьяволам» интересен нападающий Виктор Осимхен, который принадлежит «Наполи» и на правах аренды представляет «Галатасарай».

Как сообщает Il Mattino, «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Наполи» за 25-летнего Осимхена 30 миллионов евро и Джошуа Зиркзее. У экс-игрока «Болоньи» не складываются дела в Англии, и «красные дьяволы» готовы с ним расстаться.

«Наполи» вряд ли устроит такое предложение по Осимхену. Клуб Серии А предпочитает осуществить полноценную продажу нигерийца. В контракте Виктора прописан 81 миллион евро за выкуп в январе и 75 миллионов евро за выкуп летом.