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«Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение по топ-форварду – известны детали

18 Ноября 2024 • 13:22 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» ведёт работу по усилению своего состава. «Красным дьяволам» интересен нападающий Виктор Осимхен, который принадлежит «Наполи» и на правах аренды представляет «Галатасарай».

Как сообщает Il Mattino, «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Наполи» за 25-летнего Осимхена 30 миллионов евро и Джошуа Зиркзее. У экс-игрока «Болоньи» не складываются дела в Англии, и «красные дьяволы» готовы с ним расстаться.

«Наполи» вряд ли устроит такое предложение по Осимхену. Клуб Серии А предпочитает осуществить полноценную продажу нигерийца. В контракте Виктора прописан 81 миллион евро за выкуп в январе и 75 миллионов евро за выкуп летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед Наполи Джошуа Зиркзее Виктор Осимхен трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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GudRus
18 Ноября 2024 в 13:42
опять африканец , европейские форварды закончились?
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