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Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису

18 Ноября 2024 • 15:35 Комментировать (1)

У команды Хосепа Гвардиолы был отрезок в четыре поражения подряд. При нём раньше такого никогда не было. И стоит разобраться, есть ли под той неудачной серией почва, которую нужно прощупать.

С одной стороны, как уже было сказано, такой длинной серии поражений у команды не было. Однако некоторый мини-спад на границе «осень-зима» для «горожан» стал стабильностью. Тем не менее во всех этих сезонах команда брала титул чемпиона АПЛ. Кажется, мы нашли один контраргумент к тому, что всё идёт плохо.

Где-то можно было проиграть

Тут же возникает и второй. Не все эти поражения происходили в матчах серьёзного статуса. Вылет из Кубка лиги от «Тоттенхэма» точно не является трагедией. Вероятно, команда Гвардиолы не хотела тратить энергию на этот кубок. Было бы иначе – вряд ли в составе «Сити» вышло бы пять местных воспитанников, и Холанн был бы выпущен спасать ситуацию. Второе поражение от «Спортинга» неприятно, но не смертельно –оно не сильно повлияет на турнирные перспективы «горожан». Вот поражения от «Борнмута» и «Брайтона» уже серьёзнее, так как есть «Ливерпуль», который по дистанции идёт крайне уверенно.

Зависимость от лидеров

Увеличение количества матчей бьёт не только по «Реалу», но и по «Манчестер Сити». Главный пример – травма Родри. Пока замену ему найти невозможно, и это было изначально нереально – команде нужно перестроиться так, чтобы потеря испанца била минимально. Родри – тот человек, у которого универсальный функционал, он умеет в зародыше предотвращать атаки оппонентов, будучи щитом перед обороной. Интересный факт: в прошлом сезоне «Сити» проиграл три матча в АПЛ – и во всех этих встречах отсутствовал Родри. Как говорится, выводы делайте сами.

Кроме того, кажется, что команда слишком зависит от Холанна и от этого становится более уязвимой. Если за скобки вынести голы со стандартов, то более одного гола у «Сити» забили только Холанн, Гвардиол и Ковачич. Не набрал полноценной формы  Фил Фоден, что также является некоторой проблемой.  

Придётся делать выбор

Понятно одно – команде нужно время. А вот есть ли оно у неё – это вопрос. В Лиге чемпионов наверняка да, а в АПЛ точно нет. Это тот турнир, где каждое очко на вес золота. Сейчас «Сити» уступает «Ливерпулю» на пять очков, что уже немало. Смогут ли парни Гвардиолы дальше идти как часы? Думается, вряд ли. С другой стороны, нельзя сказать, что есть предпосылка для провального сезона. Выигрывай ЛЧ – и это уже триумф. Ситуация эта может и пойти на руку команде. Возможно, ментально игроки устали от побед и в их действиях больше механики, чем души. Естественно, что в таких случаях чувство страха притупляется. Зато сейчас команда вновь голодна до больших побед. И возможное поражение в чемпионской гонке заставит «Сити» подойти к новому розыгрышу АПЛ с «глазами тигра». Подытожив сказанное, можно сделать выводы: 1) у команды есть проблемы, но они решаемы; 2) однако у «Сити» практически нет времени на их решение; 3) возможно, придётся принести в жертву титул АПЛ; 4) травма Родри – громаднейшая проблема для «горожан».

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
18 Ноября 2024 в 16:04
Вылетят в 1/4 - стабильность признак мастерства)))
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