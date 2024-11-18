Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед», если не вмешается Аморим

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен в конце сезона может стать свободным агентом. При этом в клубе не спешат вести переговоры о новом контракте с 32-летним датчанином.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, скорее всего, пути сторон разойдутся следующим летом, так как переговоры действительно не планируются. Но ситуация может измениться, если новый главный тренер «МЮ» Рубен Аморим посчитает, что Эриксен еще принесет пользу «красным дьяволам».

В этом сезоне полузащитник отметился четырьмя голами и тремя ассистами в 13 матчах.