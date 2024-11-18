В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить левый край обороны в зимнее трансферное окно.

Шорт-лист «красных дьяволов» возглавляют Бен Чилуэлл из «Челси» и Альваро Фернандес из «Бенфики», докладывает CaughtOffside. Один из игроков может пополнить ряды команды Рубена Аморима уже в январе.

Чилуэлл лишь однажды сыграл за «Челси» в текущем сезоне. Трансферная стоимость 27-летнего англичанина оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро.

Фернандес принадлежал «Манчестер Юнайтед» до лета нынешнего года. Манкунианцы продали 21-летнего игрока в «Бенфику» всего за 6 млн евро, но включили в сделку первоочерёдное право обратного выкупа по выгодной цене. Эксперты Transfermarkt оценивают испанца в 8 млн евро.