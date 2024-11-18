Рысак Фергюсона принёс ему 1 миллион долларов

Знаменитый сэр Алекс Фергюсон одержал очередную свою победу - правда, в этом случае речь, конечно же, не о футбольном поле. Дело в том, что на скачках в Бахрейне его конь «Спирит Дэнсер» выиграл уже во второй раз подряд. Тренируемый Ричардом Фахи, конь показал удивительную выносливость и характеристики, обскакав всех конкурентов и принеся Фергюсону Гран-При в почти один миллион долларов США

- Не могу в это поверить Я не думал, что такое случится! Но «Спирит Дэнсер» снова нашел силу в себя сделать финальный рывок и выиграть! Он невероятен! - прокомментировал Фергюсон успех своего коня.