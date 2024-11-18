В «Вест Хэме» изучают варианты замены полузащитнику Лукасу Пакета.

Как сообщалось ещё в прошлом месяце, бразильцу может грозить пожизненная дисквалификация внутри Англии из-за ставок. Руководство «молотобойцев» опасается потери 27-летнего атакующего хавбека, поэтому подыскивает варианты на замену. По сведениям журналиста Алана Никсона, в качестве одного из потенциальных преемников был обозначен Джеймс Макати из «Манчестер Сити». Если верить источнику, «горожане» запросят за 22-летнего футболиста не меньше 20 млн фунтов стерлингов (24 млн евро).

Джеймс Макати принял участие в шести матчах команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне, записав на свой счёт один забитый гол.