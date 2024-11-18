Лавия: «Челси» должен быть на вершине в Англии»

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия поделился мнением о положении дел в клубе.

Бельгиец провёл всего один матч за весь прошлый сезон из-за травм. По ходу нынешней кампании 20-летний хавбек смог пробиться в основной состав «синих».

«Тренер доверяет мне, и я хочу внести вклад в успех команды. «Челси» – клуб, который должен быть на вершине в Англии. Здесь высокое давление, высокие ожидания, но для меня это не проблема – мне это даже нравится», – поведал в интервью HLN молодой футболист.

Ромео Лавия перебрался в «Челси» летом 2023 года из «Саутгемптона». Трансфер обошёлся лондонскому гранду более чем в 60 млн евро.