«Арсенал», «Челси» и другие клубы АПЛ претендуют на форварда сборной Бразилии

Нападающий «Ботафого» Игор Жезус интересен ряду клубов Английской премьер-лиги.

За 23-летним футболистом сборной Бразилии следят «Арсенал» и «Челси», а недавно список потенциальных претендентов пополнил «Фулхэм», сообщает TBR Football. Трансфер форварда может состояться в следующем году.

По данным источника, возможность подписания игрока также изучают «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».

Игор Жезус записал на свой счёт восемь забитых голов и три результативных паса в 24 матчах нынешнего сезона за «Ботафого». В октябре нападающий поразил ворота сборной Чили в дебютном поединке за бразильскую национальную команду.