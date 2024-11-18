Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» встретится с агентом звезды Серии А

18 Ноября 2024 • 01:24 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
23.11 18:00

Лондонский «Арсенал» сохраняет интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

«Канониры» не первый год называются в числе главных претендентов на серба. По данным журналиста Руди Галетти, лондонский клуб продолжает внимательно следить за ситуацией Влаховича. Ожидается, что в ближайшее время представители «Арсенала» проведут встречу с агентом 24-летнего игрока, чтобы получить информацию об условиях потенциальной сделки. «Ювентус» рассмотрит возможность продажи форварда, если получит приемлемое предложение.

Стоимость Душана Влаховича на портале Transfermarkt оценивается в 65 млн евро. Контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Душан Влахович трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
01:24
«Арсенал» встретится с агентом звезды Серии А
17 Ноября
23:13
«Арсенал» нашёл нового спортивного директора в другом топ-клубе
16 Ноября
22:49
Названа сумма, которую «Арсенал» готов выделить на трансфер Рафиньи 2
20:41
Сане выбрал новый клуб 2
15 Ноября
06:01
Родри – третий по среднему рейтингу в АПЛ в 2024 году, Холанн – лишь десятый
14 Ноября
04:56
«Арсенал» претендует на дорогостоящего игрока сборной Испании 4
00:33
«Арсенал» ведёт переговоры по контракту с важным игроком
13 Ноября
04:35
Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон назвал лучшего защитника АПЛ
12 Ноября
22:41
«Арсенал» готов заплатить 100 млн евро за звезду АПЛ 2
11 Ноября
21:39
Пять команд АПЛ смогли за 11 туров забить больше 20 мячей: «Арсенала» в этом списке нет 2
06:47
«Реал» мог подписать Калафьори – названа причина отказа 2
05:35
Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак» Назван лучший футболист Африки в XXI веке: Дрогба – второй, Салах – третий, а Эссьен – восьмой Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу»
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала»
Спортивные новости
Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Корешков высказался о победе Оливейры над Чендлером на UFC 309 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
01:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» встретится с агентом звезды Серии А
17 Ноября
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рискует потерять Троссара из-за травмы
23:21 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А намерен арендовать Кьезу у «Ливерпуля» 2
23:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не хочет отпускать Нкунку в «Манчестер Юнайтед» слухи
23:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового спортивного директора в другом топ-клубе
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл потенциального преемника Салаха в Лиге 1 слухи
20:56 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее может вернуться в Италию слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Назван самый ценный игрок «Ливерпуля» – это не Салах
18:05 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой был подавлен из-за решения Аморима в «Манчестер Юнайтед» 1
17:19 · Англия. Премьер-лига
Погба не будет тренироваться на базе «Манчестер Юнайтед»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Дини: «Салах – не игрок мирового класса» 4
15:13 · Англия. Премьер-лига
Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ – раскрыта сумма
10:16 · Англия. Премьер-лига
Каннаваро объяснил, почему Хвиче не нужно в «Реал» и «Манчестер Сити»
10:02 · Англия. Премьер-лига
Сака - второй, Хаверц - седьмой: назван самый ценный игрок «Арсенала»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Назван самый ценный футболист «Манчестер Сити» - это не Фоден и Силва 1
09:22 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» Пике высказался о Гвардиоле
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
07:32 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звезду «Реал Сосьедада» Кубо
07:12 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля»
06:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси объяснил, почему не вернётся в «Арсенал»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
05:50 · Англия. Премьер-лига
Лучшая реализация в топ-лигах: «Барселона» – первая, «Реал» – 15-й, «Манчестер Юнайтед» – 92-й 1
05:00 · Англия. Премьер-лига
Важный игрок сборной Аргентины досрочно покинул расположение команды 1
03:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на перспективного игрока «Манчестер Юнайтед»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
Все новости