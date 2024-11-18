«Арсенал» встретится с агентом звезды Серии А

Лондонский «Арсенал» сохраняет интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

«Канониры» не первый год называются в числе главных претендентов на серба. По данным журналиста Руди Галетти, лондонский клуб продолжает внимательно следить за ситуацией Влаховича. Ожидается, что в ближайшее время представители «Арсенала» проведут встречу с агентом 24-летнего игрока, чтобы получить информацию об условиях потенциальной сделки. «Ювентус» рассмотрит возможность продажи форварда, если получит приемлемое предложение.

Стоимость Душана Влаховича на портале Transfermarkt оценивается в 65 млн евро. Контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.