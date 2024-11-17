«Арсенал» рискует потерять Троссара из-за травмы

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссар получил травму в матче за сборную Бельгии.

29-летний футболист вышел в стартовом составе в поединке Лиги наций против сборной Израиля, но уже на 37-й минуте был заменён из-за повреждения. Место Троссара на поле занял Йоан Бакайоко. Пока неясно, насколько серьёзна проблема представителя «канониров».

Сегодняшний матч стал для Леандро Троссара 41-м в составе бельгийской национальной команды. За «Арсенал» игрок провёл 15 матчей в текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

23 ноября коллективу Микеля Артеты предстоит сыграть с «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге.