Топ-клуб Серии А намерен арендовать Кьезу у «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться на родину спустя всего полгода после отъезда.

Итальянец крайне редко появляется на поле из-за физических проблем. По этой причине «Ливерпуль» может отправить 27-летнего игрока в аренду в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. Как информирует Tuttosport, на Кьезу нацелился миланский «Интер» – в подписании заинтересован лично президент «нерадзурри» Джузеппе Маротта. Речь идёт об аренде, рассчитанной до конца сезона, в период которой «Ливерпуль» продолжит выплачивать футболисту часть зарплаты.

Недавно сообщалось об интересе к Федерико Кьезе со стороны четырёх других представителей Серии А.