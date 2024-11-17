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Топ-клуб Серии А намерен арендовать Кьезу у «Ливерпуля»

17 Ноября 2024 • 23:21 Комментировать (2)
Верона
...
Интер Милан
23.11 17:00

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться на родину спустя всего полгода после отъезда.

Итальянец крайне редко появляется на поле из-за физических проблем. По этой причине «Ливерпуль» может отправить 27-летнего игрока в аренду в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. Как информирует Tuttosport, на Кьезу нацелился миланский «Интер» – в подписании заинтересован лично президент «нерадзурри» Джузеппе Маротта. Речь идёт об аренде, рассчитанной до конца сезона, в период которой «Ливерпуль» продолжит выплачивать футболисту часть зарплаты.

Недавно сообщалось об интересе к Федерико Кьезе со стороны четырёх других представителей Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Джузеппе Маротта Федерико Кьеза трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
17 Ноября 2024 в 23:55
Очень пригодится во второй половине сезона. Не понятно как пойдет реализация моментов у Лаутаро, Тюрама и всей полузащиты, поэтому даже если он 3-4 мяча положит - будет хорошо.
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