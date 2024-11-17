Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Football Insider, руководство «Челси» не планирует отпускать Нкунку к своему прямому конкуренту. По данным источника, наставник «синих» Энцо Мареска хочет сохранить костяк команды после большого количества трансферов за последнее время, несмотря на то, что Нкунку не является основным игроком.

В нынешнем сезоне 27-летний француз принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, забил десять голов и записал в свой актив один ассист.

Контракт Нкунку с «Челси» рассчитан до июня 2029 года.