«Арсенал» нашёл нового спортивного директора в другом топ-клубе

Лондонский «Арсенал» нацелился на Луиша Кампуша, работающего в «Пари Сен-Жермен».

В начале месяца «канониры» расстались с Эду Гаспаром, ранее занимавшим должность спортивного директора. Как сообщает журналист Робин Бэйрнер, освободившийся пост может занять нынешний спортивный советник «ПСЖ» Кампуш. Лондонский клуб уже обратился к известному португальскому функционеру.

Контракт Луиша Кампуша с парижанами рассчитан до лета 2025 года, но во французском клубе хотели бы продлить соглашение. Между сторонами продолжаются переговоры относительно условий дальнейшего сотрудничества.