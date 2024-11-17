Футболист «Лиона» Райан Шерки может перебраться в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы уже фигурировали в числе претендентов на француза наряду с другими европейскими грандами. Согласно сведениям MailSport, в «Ливерпуле» рассматривают Шерки в качестве одного из вариантов долгосрочной замены Мохамеду Салаху. «Лион» испытывает финансовые трудности, поэтому с высокой вероятностью будет вынужден продать свою звезду в следующем году.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Райана Шерки в 20 млн евро. В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник, способный сыграть в центре поля и на фланге, отметился двумя голами и тремя результативными пасами в 11 матчах.