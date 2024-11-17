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Зиркзее может вернуться в Италию слухи

17 Ноября 2024 • 20:56 Комментировать
Милан
...
Ювентус
23.11 20:00

Центральный нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Calciomercato, в услугах 23-летнего форварда заинтересован итальянский «Ювентус».

Напомним, Зиркзее присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле текущего года. За нидерландца «красные дьяволы» выложили 42,5 миллиона евро.

В составе новой команды нападающий принял участие в 17 играх с учетом всех турниров, в которых забил всего один мяч и сделал две результативные передачи.

Действующий трудовой договор Зиркзее с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2029 года.

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