Назван самый ценный игрок «Ливерпуля» – это не Салах

Специалисты из ESPN составили рейтинг самых ценных футболистов «Ливерпуля». На первой позиции расположился защитник мерсисайдской команды Виргил ван Дейк. На второй строчке оказался форвард Мохамед Салах, а тройку замкнул защитник Трент Александер-Арнольд.

Дальше в топ-10 идут Райан Гравенберх, Ибраима Конате, Алексис Макаллистер, Алиссон, Диогу Жота, Луис Диас и Доминик Собослаи.

Отметим, что «Ливерпуль» сейчас занимает первые места в турнирных таблицах Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против «Саутгемптона» на выезде.