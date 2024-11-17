Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо планирует побороться за должность главы Бразильской конфедерации футбола. Сейчас этот пост занимает Эднальдо Родригес – срок его полномочий истекает в марте 2026 года. Роналдо собирается баллотироваться на следующие выборы.

По данным испанского издания Sport, Роналдо при своей победе на выборах планирует пригласить на пост главного тренера сборной Бразилии Хосепа Гвардиолу. Бразилец и испанец уже якобы обсудили такой сценарий. Правда, пока что Гвардиола не дал Роналдо чёткого ответа. Хосеп ещё не принял решения по будущему, хотя смена работы в 2026 году его привлекает.

Стоит сказать, что в своё время Роналдо и Гвардиола пересекались в «Барселоне».