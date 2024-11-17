Ван Нистелрой был подавлен из-за решения Аморима в «Манчестер Юнайтед»

В начале недели было объявлено об уходе из «Манчестер Юнайтед» Руда ван Нистелроя. Нидерландец с лета работал в тренерском штабе Эрика тен Хага, а после увольнения последнего провёл четыре игры в качестве временного рулевого.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, ван Нистелрой был подавлен из-за своего ухода из «Манчестер Юнайтед». Руд хотел остаться в тренерском штабе «красных дьяволов», но Рубен Аморим решил не брать нидерландца.

Ранее появлялась информация о том, что ван Нистелрой хочет возглавить команду Чемпионшипа – «Ковентри Сити».

«МЮ» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ван Нистелрой написал прощальное письмо после ухода из «Манчестер Юнайтед»