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Погба не будет тренироваться на базе «Манчестер Юнайтед»

17 Ноября 2024 • 17:19 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба тренируется в Майами. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Ранее появилась информация, что 31-летний хавбек в процессе поиска нового клуба будет заниматься на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.

Как утверждает Джейкобс, Погба рассматривает варианты из МЛС, Ближнего Востока и Европы.

Напомним, ранее французский полузащитник разорвал трудовой договор с «Ювентусом», за который выступал с июля 2022 года.

Стоит сказать, что Погба продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Возвращение игрока на поле состоится в марте 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба

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