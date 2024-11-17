Погба не будет тренироваться на базе «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба тренируется в Майами. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Ранее появилась информация, что 31-летний хавбек в процессе поиска нового клуба будет заниматься на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.

Как утверждает Джейкобс, Погба рассматривает варианты из МЛС, Ближнего Востока и Европы.

Напомним, ранее французский полузащитник разорвал трудовой договор с «Ювентусом», за который выступал с июля 2022 года.

Стоит сказать, что Погба продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Возвращение игрока на поле состоится в марте 2025 года.