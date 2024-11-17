Дини: «Салах – не игрок мирового класса»

Экс-игрок Английской премьер-лиги Трой Дини высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Я думаю, что Мохамед Салах великолепен. Он является ключевой частью «Ливерпуля», и они не должны были допускать такой ситуации с истекающим контрактом. Но я понимаю, что есть финансовая структура, которую они хотят сохранить.

Я всегда говорил, что не считаю Салаха игроком мирового класса. Просто я считаю, что мировой уровень – это что-то другое. Когда я думаю: «Хотел бы я, чтобы мои дети играли так же?» Вот что я считаю мировым классом.

Если бы я спросил своих детей, которые хотят стать нападающими, они сказали бы, что скорее смотрят на Винисиуса, а не на Салаха. Но это только моё мнение. Он, вероятно, скажет: «Кто такой Трой?» Это будет честно, но таково моё мнение», - сказал Дини talkSPORT.