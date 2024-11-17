Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ – раскрыта сумма

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта со своим звёздным нападающим – с Эрлингом Холанном. Как стало известно Mirror, чемпионы Англии последних лет готовы сделать Холанна самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги. Холанну предложат зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас самую большую зарплату в английских клубах имеет Кевин де Брёйне – 400 тысяч фунтов в неделю.

Проблема в переговорах с Холанном упирается в пункт о выкупе. Представители игрока хотят оставить прописанные в этом пункте 150 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» предпочёл бы убрать клаузулу. Возможным решением может стать её увеличение до 200 миллионов.