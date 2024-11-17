Каннаваро объяснил, почему Хвиче не нужно в «Реал» и «Манчестер Сити»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Хвича играет на очень высоком уровне. Думаю, он потянет уровень «Реала» или «Манчестер Сити». Однако сейчас в этих клубах есть хорошие футболисты на флангах атаки. Ему пока лучше оставаться в «Наполи», чем рисковать попасть на скамейку запасных. В Неаполе его любят и уважают», - передает слова итальянца «Советский Спорт».
В нынешнем сезоне Серии А 23-летний грузин провел 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.
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