Каннаваро объяснил, почему Хвиче не нужно в «Реал» и «Манчестер Сити»

«Хвича играет на очень высоком уровне. Думаю, он потянет уровень «Реала» или «Манчестер Сити». Однако сейчас в этих клубах есть хорошие футболисты на флангах атаки. Ему пока лучше оставаться в «Наполи», чем рисковать попасть на скамейку запасных. В Неаполе его любят и уважают», - передает слова итальянца «Советский Спорт».