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Каннаваро объяснил, почему Хвиче не нужно в «Реал» и «Манчестер Сити»

17 Ноября 2024 • 10:16 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича играет на очень высоком уровне. Думаю, он потянет уровень «Реала» или «Манчестер Сити». Однако сейчас в этих клубах есть хорошие футболисты на флангах атаки. Ему пока лучше оставаться в «Наполи», чем рисковать попасть на скамейку запасных. В Неаполе его любят и уважают», - передает слова итальянца «Советский Спорт».

В нынешнем сезоне Серии А 23-летний грузин провел 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Фабио Каннаваро Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги
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