Сака - второй, Хаверц - седьмой: назван самый ценный игрок «Арсенала»

ESPN представил рейтинг самых ценных футболистов лондонского «Арсенала» в сезоне-2024/2025. На первом месте находится норвежский полузащитник Мартин Эдегор. Вторым стал английский вингер Букайо Сака, а третьим – центральный защитник Вильям Салиба.

В десятку самых ценных игроков «канониров» на старте сезона также попали: Габриэль Магальянс, Деклан Райс, Давид Райя, Кай Хаверц, Габриэль Мартинелли, Бен Уайт и Томас Парти.

По итогам 11 туров Английской премьер-лиги лондонская команда набрала 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидирующего «Ливерпуля» на девять баллов.