Назван самый ценный футболист «Манчестер Сити» - это не Фоден и Силва

Журналисты телеканала ESPN представили рейтинг самых ценных игроков «Манчестер Сити» в первой половине текущего сезона. Лидером списка стал норвежский центрфорвард Эрлинг Холанн.

Второе место занял английский полузащитник Фил Фоден. Тройку лучших замкнул хорватский защитник Йошко Гвардиол.

В топ-10 также попали: Матео Ковачич, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Мануэль Аканджи, Эдерсон, Джон Стоунс и Рико Льюис.

После 11 туров Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. «Горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов.