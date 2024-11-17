Экс-игрок «Барселоны» Пике высказался о Гвардиоле

«В плане тактики и стратегии Гвардиола настоящий гений. Он отлично умеет читать игру. Также Хосеп прекрасный мотиватор, он умел удерживать внимание большой группы игроков. Это было непросто в раздевалке команды такого высокого уровня, как «Барселона», которая выиграла все», - передает слова футболиста Corriere dello Sport.