Экс-игрок «Барселоны» Пике высказался о Гвардиоле

Экс-футболист сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о нынешнем наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«В плане тактики и стратегии Гвардиола настоящий гений. Он отлично умеет читать игру. Также Хосеп прекрасный мотиватор, он умел удерживать внимание большой группы игроков. Это было непросто в раздевалке команды такого высокого уровня, как «Барселона», которая выиграла все», - передает слова футболиста Corriere dello Sport.
Напомним, что испанский специалист занимал пост главного тренера «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.
Бан пользователя