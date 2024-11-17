«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка в скором будущем может сменить клуб.

29-летний футболист недоволен своим положением в команде Венсана Компани, поэтому, вероятно, рассмотрит различные варианты продолжения карьеры в январе. По сведениям TEAMtalk, побороться за Горецку готовы «Манчестер Юнайтед» и берлинский «Унион». «Красные дьяволы» уже фигурировали в числе претендентов на немца в прошлом.

Леон Горецка принял участие в девяти матчах «Баварии» в нынешнем сезоне, лишь в одном случае появившись на поле с первых минут. Оценочная стоимость хавбека на портале Transfermarkt – 22 млн евро.