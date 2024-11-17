Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»

17 Ноября 2024 • 07:51 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
22.11 22:30

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка в скором будущем может сменить клуб.

29-летний футболист недоволен своим положением в команде Венсана Компани, поэтому, вероятно, рассмотрит различные варианты продолжения карьеры в январе. По сведениям TEAMtalk, побороться за Горецку готовы «Манчестер Юнайтед» и берлинский «Унион». «Красные дьяволы» уже фигурировали в числе претендентов на немца в прошлом.

Леон Горецка принял участие в девяти матчах «Баварии» в нынешнем сезоне, лишь в одном случае появившись на поле с первых минут. Оценочная стоимость хавбека на портале Transfermarkt – 22 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Унион Берлин Леон Горецка трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Ноября
07:51
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
16 Ноября
19:05
Мусиала: «Зимой станет многое известно»
15 Ноября
01:39
Маттеус – о будущем Киммиха: «Мы знаем, что Флик его очень ценит»
14 Ноября
23:56
«Барселоне» будет трудно подписать Дэвиса – названа причина 1
21:59
«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе
13 Ноября
21:43
Киммих ответил на вопрос о новом контракте с «Баварией»
02:41
Кан дал совет Нойеру, приведя в пример себя 1
01:41
«Бавария» расстанется с одной из трёх высокооплачиваемых звёзд
01:01
Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»
12 Ноября
23:51
Игрок «Байера» выбирает между «Реалом» и «Баварией»
16:36
Мусиала: «Я счастлив в «Баварии»
11 Ноября
06:26
Мюллер высказался о будущем Мусиалы в «Баварии»
10 Ноября
07:17
«Бавария» пыталась перехватить молодую звезду, которую подписал «Челси»
03:13
Два топ-клуба АПЛ и «Бавария» поспорят за игрока «Спортинга»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АУГСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
«Локомотив» выиграл у «Торпедо» и закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ Фриц победил Зверева и пробился в финал Итогового турнира АТР Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
07:32 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звезду «Реал Сосьедада» Кубо
07:12 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля»
06:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси объяснил, почему не вернётся в «Арсенал»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
05:50 · Англия. Премьер-лига
Лучшая реализация в топ-лигах: «Барселона» – первая, «Реал» – 15-й, «Манчестер Юнайтед» – 92-й
05:00 · Англия. Премьер-лига
Важный игрок сборной Аргентины досрочно покинул расположение команды
03:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на перспективного игрока «Манчестер Юнайтед»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может усилиться защитником «Челси» в январе
00:14 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделоф получил новую травму
16 Ноября
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал приоритетную трансферную цель слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» слухи
22:49 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма, которую «Арсенал» готов выделить на трансфер Рафиньи слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на 18-летнего защитника «Аякса» слухи
22:15 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ поспорят за Забарного слухи
22:08 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник Брунея: «Хотел бы играть за «Краснодар» или «Арсенал»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Дешам ответил на вопрос о Погба
21:22 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер в гонке за Дьёкерешем 1 слухи
20:49 · Англия. Премьер-лига
Погба вернётся в «Манчестер Юнайтед» слухи
20:41 · Англия. Премьер-лига
Сане выбрал новый клуб 2 слухи
20:33 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме» слухи
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» показал, как Гвардиола кричит на игроков в раздевалке
18:42 · Англия. Премьер-лига
Вейга: Все в «Челси» хотят выигрывать трофеи
17:12 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны» 3
Все новости