Названы претенденты на звезду «Реал Сосьедада» Кубо

Вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо интересен двум клубам.

В гонку за 23-летним футболистом включились лондонский «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико», докладывает журналист Экрем Конур. В контракте японца прописаны отступные на сумму в 60 млн евро, поэтому «Реал Сосьедаду» будет непросто удержать его следующим летом.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Такефусы Кубо в 50 млн евро. В текущем сезоне игрок записал на свой счёт три забитых мяча в 16 поединках за баскский коллектив во всех турнирах.

Летом нынешнего года Кубо связывали с возможным переходом в «Ливерпуль», но сделка так и не состоялась.