Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля»

17 Ноября 2024 • 07:12 Комментировать
Верона
...
Интер Милан
23.11 17:00

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может отправиться за игровой практикой в аренду.

Итальянец лишь трижды появился на поле в нынешнем сезоне – всё остальное время он либо залечивает травмы, либо набирает физическую форму. По информации журналиста Экрема Конура, на 27-летнего футболиста есть спрос в Серии А: «Милан», «Наполи», «Комо» и «Фиорентина» заинтересованы в аренде бывшей звезды «Ювентуса».

Федерико Кьеза представлял цвета туринского клуба с 2020 года. Прошедшим летом он был куплен «Ливерпулем» за 12 млн евро.

Действующий контракт игрока с «красными» рассчитан до середины 2028 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Комо Фиорентина Наполи Федерико Кьеза трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Ноября
03:16
Филиппо Индзаги назвал главных фаворитов Серии А
00:52
«Интер» расстанется с двумя игроками
15 Ноября
04:12
Сын Мальдини может вернуться в «Милан»
14 Ноября
03:36
Чалханоглу – о будущем в «Интере»: «Не хочу давать ложных обещаний»
00:44
Милито: «Лаутаро Мартинес должен был выиграть «Золотой мяч»
00:02
Матерацци назвал топ-клубы АПЛ, которые мог бы возглавить Индзаги 1
13 Ноября
02:17
Защитник «Байера» Та отказал двум топ-клубам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕРОНА ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
«Локомотив» выиграл у «Торпедо» и закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ Фриц победил Зверева и пробился в финал Итогового турнира АТР Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
07:32 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звезду «Реал Сосьедада» Кубо
07:12 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля»
06:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси объяснил, почему не вернётся в «Арсенал»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, в чём АПЛ следует взять пример с Бундеслиги
05:50 · Англия. Премьер-лига
Лучшая реализация в топ-лигах: «Барселона» – первая, «Реал» – 15-й, «Манчестер Юнайтед» – 92-й
05:00 · Англия. Премьер-лига
Важный игрок сборной Аргентины досрочно покинул расположение команды
03:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на перспективного игрока «Манчестер Юнайтед»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может усилиться защитником «Челси» в январе
00:14 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделоф получил новую травму
16 Ноября
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал приоритетную трансферную цель слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» слухи
22:49 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма, которую «Арсенал» готов выделить на трансфер Рафиньи слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на 18-летнего защитника «Аякса» слухи
22:15 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ поспорят за Забарного слухи
22:08 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник Брунея: «Хотел бы играть за «Краснодар» или «Арсенал»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Дешам ответил на вопрос о Погба
21:22 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер в гонке за Дьёкерешем 1 слухи
20:49 · Англия. Премьер-лига
Погба вернётся в «Манчестер Юнайтед» слухи
20:41 · Англия. Премьер-лига
Сане выбрал новый клуб 2 слухи
20:33 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме» слухи
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» показал, как Гвардиола кричит на игроков в раздевалке
18:42 · Англия. Премьер-лига
Вейга: Все в «Челси» хотят выигрывать трофеи
17:12 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны» 3
Все новости