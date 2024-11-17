Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может отправиться за игровой практикой в аренду.

Итальянец лишь трижды появился на поле в нынешнем сезоне – всё остальное время он либо залечивает травмы, либо набирает физическую форму. По информации журналиста Экрема Конура, на 27-летнего футболиста есть спрос в Серии А: «Милан», «Наполи», «Комо» и «Фиорентина» заинтересованы в аренде бывшей звезды «Ювентуса».

Федерико Кьеза представлял цвета туринского клуба с 2020 года. Прошедшим летом он был куплен «Ливерпулем» за 12 млн евро.

Действующий контракт игрока с «красными» рассчитан до середины 2028 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.