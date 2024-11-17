Ван Перси объяснил, почему не вернётся в «Арсенал»

Известный экс-нападающий Робин ван Перси, ныне работающий тренером, считает, что путь в лондонский «Арсенал» для него закрыт.

41-летний специалист в настоящий момент возглавляет «Херенвен» на родине. Рассуждая о своих тренерских перспективах, нидерландец признал, что вряд ли когда-либо сможет вернуться в «Арсенал».

«Не думаю, что буду работать в «Арсенале». Как мне кажется, этот путь для меня закрыт из-за моего перехода в «Манчестер Юнайтед» в прошлом. В футболе никогда не знаешь наверняка, что произойдёт, но такова моя оценка. Это всё ещё чувствительный момент для них [для «Арсенала»], и особенно для болельщиков, но не для меня.

Я понял, что заглядывать далеко в будущее нет смысла. Стараюсь жить здесь и сейчас. Очень горжусь тем, что сейчас тренирую в «Херенвене», мне здесь всё нравится», – цитирует Sport Witness бывшего форварда.

Напомним, Робин ван Перси выступал за «Арсенал» с 2004 по 2012 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».